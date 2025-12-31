У тюменцев еще есть время посетить выставку "Конек"

До 25 января 2026 года тюменцы могут посетить выставку "Конек", открытую в мультицентре "Контора пароходства".



Участие в проекте приняли дети с ограниченными возможностями здоровья и профессиональные художники. Сначала авторы идеи предложили воспитанникам центра “Родник” сделать работы, вдохновившись “Коньком-горбунком”. То, что у них получилось, показали взрослым художникам - они смогли создать свои произведения.

Представлены работы в разных формах. Можно увидеть и графику, и роспись по дереву, и глиняные изделия. Есть большой Конёк-горбунок, “летящий на фоне звёзд”.

Вход свободный, - сообщает Тюменская линия.