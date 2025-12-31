Новый год без дома: праздник, который дарит надежду

В канун нового года, когда большинство людей собирается в тепле семейного круга, для тюменцев, оставшихся без дома, праздник приходит благодаря волонтерам и благотворителям.

Помощь нашим соотечественникам, попавшим в труднейшие жизненные ситуации — лишившимся крова, документов, средств к существованию и веры в будущее, — сегодня зависит от доброты и соучастия окружающих.

В Тюмени такую помощь уже несколько лет оказывает АНО "Милосердие", основанная доктором и благотворителем Андреем Якуниным. В трех приютах организации находят спасение 210 человек. Сегодня, 31 декабря, Андрей Якунин, как и всегда, выступил в роли Деда Мороза для своих подопечных. Благодаря помощи композитора и психолога Игоря Коротаева праздник украсил мини-концерт под гитару, зарядивший людей позитивом и надеждой.

В Новый год каждый верит в чудо. Волонтеры и подопечные "Милосердия" мечтают о самом главном чуде — чтобы каждый, кто потерял дом и семью, смог в них вернуться. А пока их надежда держится на неравнодушии тех, кто готов помочь.

Фото Сергея Русанова