Платить за проезд в автобусах безналом станет выгоднее в Тюмени

До 40 рублей подорожает проезд в городских автобусах в Тюмени с 1 октября, при оплате картами стоимость составит 35 рублей, сообщил глава города Максим Афанасьев, отметив, что изменения тарифной политики продиктованы необходимостью инвестировать в развитие транспортной системы.

Проезд в автобусах с 1 октября за наличный расчет – 40 рублей; по банковским картам, Mir Pay (Android), электронной и виртуальной общепользовательской транспортной карте – 35 рублей. На данный момент 94 % от общего объема платежей за проезд – безналичный расчет.

"Наш город меняется – появляются новые жилые районы, улицы, точки притяжения. Вместе с этим меняется пассажиропоток и направления поездок тюменцев и гостей города – возникает потребность не только в корректировках маршрутов, но и в запуске новых, в увеличении количества выпускаемого на линию транспорта. Одна из главных задач, что стоит перед нами, – это увеличение провозной способности тюменского общественного транспорта. Этого можно добиться за счет замены автобусов малого класса вместимости автобусами большего класса. Над чем сейчас и работают перевозчики", - пояснил рост тарифов Афанасьев.

Превозчики запланировали приобрести 89 автобусов - 49 большого класса и 40 — среднего класса. В этом году на маршруты выйдут 28 новых автобусов, в 2026 году — ещё 61.

Для льготных категорий граждан, обладателей транспортных карт "Школьник" и "Студент", расходы составят 8 рублей и 20 рублей соответственно в пределах лимита поездок на месяц. После того как данная квота будет исчерпана, льготные транспортные карты продолжат функционировать как "Общепользовательская", что позволит воспользоваться пересадочным тарифом.

Перевозка льготных категорий граждан по транспортным картам "Пенсионер" в границах Тюмени остается по-прежнему бесплатной.