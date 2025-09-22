Отопительный период в Тюмени начнется с 23 сентября

С 23 сентября в Тюмени стартует отопительный период 2025 – 2026 годов, запуск тепла в дома будет проходить постепенно - узнать дату подачи тепла по конкретному адресу можно на сайте АО "УСТЭК" в разделе "График подключения", сообщили в администрации города.

На перевод системы централизованного теплоснабжения в режим работы в условиях отопительного периода потребуется до пяти суток. Соблюдение срока подачи тепла в многоквартирных домах в первую очередь зависит от действий управляющих организаций, ТСЖ, ТСН. Мониторингом хода выполнения всех мероприятий занимается Единый центр оперативного реагирования города Тюмени, с которым можно связаться по телефону 45-15-20.

Если в указанный в графике день отопление не появилось, в первую очередь необходимо узнать о причинах в диспетчерской управляющей организации, ТСЖ или ТСН. Если информация о причинах не предоставлена, необходимо обратиться в единый call-центр АО "УСТЭК" по телефону 38-62-00, напоминают в администрации города.