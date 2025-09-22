Три лесных пожара зафиксировали в Тюменской области за выходные

09:27 22 сентября 2025
На утро 22 сентября в Тюменской области действует один лесной пожар, два ликвидировано за последние сутки, сообщили в деплеса ТО.

"Зафиксирован 1 новый лесной пожар; ликвидировано 2 лесных пожара на общей площади 1 га", - указано в сообщении.

Еще об одном пожар на минувшей неделе в тюменских лесах сообщалось 16 сентября, 17 числа его ликвидировали на площади 0,7 га.

С 22 по 24 сентября в Ишимской авиазоне установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тюменской и Уватской авиазонах - II и I класс (низкая степень и опасности нет).

Напомним, действовавший в регионе с 5 апреля особый противопожарный режим отменен в Тюменской области с 8 сентября, за это время в лесах было выявлено 19 пожаров, еще 144 пожаров были ландшафтными, все возгорания были оперативно ликвидированы.

