Стартует областной конкурс профмастерства специалистов физкультуры и спорта

Иллюстрация: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

Конкурс профессионального мастерства среди специалистов физической культуры и спорта Тюменской области пройдет с 1 апреля по 31 октября 2025 года.

Конкурс ежегодно проводится государственным автономным учреждением Тюменской области "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд". Прием заявок на участие в конкурсе начнется с 1 апреля и продолжится до 15 апреля.

Принять участие в конкурсе могут:

- инструкторы по физической культуре, инструкторы физической культуры,

- учителя физической культуры, преподаватели/старшие преподаватели физической культуры,

- руководители физического воспитания,

- старшие тренеры-преподаватели, тренеры-преподаватели, старшие тренеры, тренеры,

- специалисты по адаптивной физической культуре,

- фитнес-тренеры,

- педагоги дополнительного образования,

- спорторганизаторы, инструкторы по спорту и иные специалисты.

Специалист должен осуществлять деятельность физкультурно-спортивной направленности в организациях дошкольного образования, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, организациях среднего и высшего профессионального образования, организациях, осуществляющих спортивно-оздоровительную работу по месту жительства граждан Тюменской области вне зависимости от форм собственности (коммерческие, частные, некоммерческие, государственные, муниципальные, бюджетные и другие).

Конкурс проводится по следующим номинациям:

Номинация № 1 - "Шаг к здоровью"

Формирование здорового образа жизни детей дошкольного возраста.

Номинация № 2 - "Физкульт-Ура"

Формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом у школьников и студентов.

Номинация № 3 - "Спортивный резерв"

Формирование, развитие и поддержание спортивного потенциала обучающихся/тренирующихся для достижения ими высших спортивных результатов.

Номинация № 4 - "Спорт без границ"

Формирование потребности граждан в систематических занятиях физической культурой и спортом, улучшения качества их жизни.

Положение о проведении Конкурса размещено на официальном сайте ГАУ ТО "ЦПСР и ССК" в разделе "Конкурсы" (2025).