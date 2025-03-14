Стартует областной конкурс профмастерства специалистов физкультуры и спорта

Конкурс профессионального мастерства среди специалистов физической культуры и спорта Тюменской области пройдет с 1 апреля по 31 октября 2025 года.
Конкурс ежегодно проводится государственным автономным учреждением Тюменской области "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд". Прием заявок на участие в конкурсе начнется с 1 апреля и продолжится до 15 апреля.
Принять участие в конкурсе могут:
- инструкторы по физической культуре, инструкторы физической культуры,
- учителя физической культуры, преподаватели/старшие преподаватели физической культуры,
- руководители физического воспитания,
- старшие тренеры-преподаватели, тренеры-преподаватели, старшие тренеры, тренеры,
- специалисты по адаптивной физической культуре,
- фитнес-тренеры,
- педагоги дополнительного образования,
- спорторганизаторы, инструкторы по спорту и иные специалисты.
Специалист должен осуществлять деятельность физкультурно-спортивной направленности в организациях дошкольного образования, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, организациях среднего и высшего профессионального образования, организациях, осуществляющих спортивно-оздоровительную работу по месту жительства граждан Тюменской области вне зависимости от форм собственности (коммерческие, частные, некоммерческие, государственные, муниципальные, бюджетные и другие).
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Номинация № 1 - "Шаг к здоровью"
Формирование здорового образа жизни детей дошкольного возраста.
Номинация № 2 - "Физкульт-Ура"
Формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом у школьников и студентов.
Номинация № 3 - "Спортивный резерв"
Формирование, развитие и поддержание спортивного потенциала обучающихся/тренирующихся для достижения ими высших спортивных результатов.
Номинация № 4 - "Спорт без границ"
Формирование потребности граждан в систематических занятиях физической культурой и спортом, улучшения качества их жизни.
Положение о проведении Конкурса размещено на официальном сайте ГАУ ТО "ЦПСР и ССК" в разделе "Конкурсы" (2025).
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