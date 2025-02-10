Тюменская легкоатлетка выступит на Первенстве России среди юниоров

Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики

Первенство России по лёгкой атлетике в помещении среди юниоров и юниорок до 23 лет состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 16 февраля.

Тюменскую область представит спортсменка сборной региона Анна Алфёрова. Ранее в этом году тюменка стала призёром Всероссийских соревнований по легкой атлетике в Тюмени, взяв серебряные медали в толкании ядра и беге на 60 метров с барьерами. Сопровождать легкоатлетку будет тренер-преподаватель Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Максим Орлов.

Медали будут разыграны в беге на различные дистанции (60, 200, 400, 800, 1500 и 3000 метров), беге с барьерами, прыжках в длину, в высоту и с шестом, тройном прыжке, толкании ядра, пятиборье и семиборье.