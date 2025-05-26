Екатеринбург примет первенства УрФО по лёгкой атлетике

С началом лета Екатеринбург на время станет легкоатлетической столицей Уральского федерального округа. С 31 мая по 1 июня здесь пройдут первенства УрФО по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 16 и до 18 лет, а 7 и 8 июня - среди юниоров и юниорок до 20 и до 23 лет.

Легкоатлеты выявят лучших в 7-борье и 10-борье, беге, беге с барьерами и с препятствиями, в эстафетах, метании диска, копья и молота, толкании ядра, прыжках в длину, в высоту и с шестом, в тройном прыжке. Итоги соревнований будут учитываться при отборе участников на первенства России соответствующих возрастов.

В первенстве до 16 лет Тюменскую область представят 6 спортсменов. В первенстве до 18 лет выступят 8 тюменцев, включая спортсменов-инструкторов Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Матвея Чулкина и Арину Ефименко.

На Первенстве УрФО до 20 лет тюменский регион представят 7 легкоатлетов, в том числе спортсмены ЦПСР и ССК Софья Питерова (прыжок с шестом) и Татьяна Федосова (бег на 800 метров). На Первенстве УрФО до 23 лет за медали поборются 5 тюменцев, среди них - представитель ЦПСР и ССК Павел Мехоношин (бег на 800 метров).

Сопровождать команды Тюменской области будут тренер по резерву ЦПСР и ССК Дмитрий Зикеев и тренер-преподаватель ЦПСР и ССК Максим Орлов.