Директор тюменского ЦПСР и ССК признан лучшим лидером регионального ресурсного центра в России

Фото: ГАУ ТО «Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд»

Подведены итоги Регионального марафона по выявлению лучших проектов региональных ресурсных центров физкультурно-спортивной направленности. Директор ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд" Михаил Паутов одержал победу в номинации "Лучший лидер (руководитель) регионального ресурсного центра".

Марафон стартовал 5 июня 2023 года и проводился в заочном формате. Учитывались итоги работы 2022-2023 учебного года. Цель конкурса - выявление лучших российских РРЦ физкультурно-спортивной направленности, координирующих деятельность муниципальных образовательных организаций в организационном, программно-методическом, экспертно-аналитическом обеспечении, диагностическом и мониторинговом, а также информационном сопровождении системы развития дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в субъекте РФ.

В номинации "Лучший лидер (руководитель) регионального ресурсного центра" участники должны были представить подробную, подкрепленную документами информацию о характере работы и личном вкладе в деятельность ресурсного центра, а также рассказать о своих профессиональных достижениях и представить свой педагогических взгляд в будущее развитие центра.

В результате директор ЦПСР и ССК Михаил Паутов уверенно занял первое место в данной номинации, по количеству итоговых баллов почти в 2 раза обогнав призеров из Республики Татарстан, Республики Крым и Архангельской области.

Марафон проводился в четырех номинациях. Участие приняли 37 ресурсных центров из 26 субъектов РФ. Организатором конкурса выступило ФГБУ "Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания".