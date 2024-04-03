Тюменцы рассказали о своем молочном счастье

Фото Сергея Пономарева, предоставлено порталом «Детки!»

Семейный проект "Мой месяц счастья" завершился в Тюмени. На церемонии награждения отметили победителей фотоконкурса и вручили призы в отдельных номинациях. Компания "Золотые луга", которая является уже постоянным партнером проекта", отметила лучших в номинации "Молочное счастье", ими стали Анастасия Романова и Гульфия Бабшанова.

Конкурс проходил уже в девятый раз, его организует популярный тюменский портал для родителей "Детки!" в рамках федерального проекта "Крепкая семья" в Тюменской области. Его участники ежегодно показывают, как искренне радоваться жизни и видеть хорошее в каждом дне. А свои счастливые моменты сохраняют не только в памяти, но и на фотографиях.

"В повседневной суете, потоке дел и множестве задач все мы зачастую не замечаем приятных моментов, наполняющих нас теплом, радостью и поднимающих настроение. Проект "Мой месяц счастья" предлагает всем желающим замедлить ежедневный бег и присмотреться к тому, что их окружает, чтобы увидеть: в жизни каждого есть поводы для счастья, а наша задача – только заметить и подсветить их. Среди моментов, которыми делятся люди, почти нет грандиозных свершений и побед, но каждый из них украшен россыпью бесценных эмоций", – комментирует руководитель семейного проекта "Создавая будущее" Елена Кашкарова.

Каждый участник конкурса ежедневно должен был выкладывать одну фотографию, характеризующую его сегодняшнее счастье. Это могло быть любое событие или наблюдение, вызвавшее позитивные эмоции. 7 человек по решению генератора случайных чисел попали в основной состав, а остальные желающие стали "самостоятельными" участниками. За месяц незнакомые люди успели виртуально подружиться и узнать друг о друге, а еще одним памятным и счастливым моментом для них стала церемония награждения. Организаторы подготовили для них сюрприз – научное шоу, которое не оставило равнодушными ни взрослых, ни детей.

Призерами девятого сезона проекта "Месяца счастья" стали: Людмила Сиразова, Анастасия Романова и Александр Лобода. Кроме того, все семь "основных" участников по уже сложившейся традиции получили в подарок фотоальбомы. "Самостоятельные" участники также не остались без наград. Отдельно были отмечены победители специальных номинаций.

Уже на протяжении нескольких лет компания "Золотые луга" проводит номинацию "Молочное счастье". По условиям, участникам нужно было выложить в свой альбом одну или более фотографий с продуктом торговых марок "Золотые луга" или "Живи ЗдорОво", который стал одним из составляющих элементов счастливого дня. Победителям вручили наборы свежей и натуральной молочной продукции от местного производителя.

"Наша компания поддерживает проект и те идеи, которые он несет: каждый день может нести небольшой повод для счастья и позитивных эмоций. При создании продукции компания "Золотые луга" использует натуральное качественное сырье, не применяет искусственные добавки и консерваторы, сохраняет традиционный нежный вкус и пользу молока. Многие отмечают, что при регулярном употреблении нашей молочной продукции чувствуют себя бодрыми и полными сил, а хорошее самочувствие и бодрость – залог отличного настроения. Это в очередной раз подтвердили и участники проекта", - прокомментировала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.