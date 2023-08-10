Новый областной конкурс профмастерства для специалистов физкультуры и спорта стартует 1 сентября

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Тюменской области с 1 сентября стартует конкурс профессионального мастерства между специалистами физической культуры и спорта.

Конкурс пройдет в 3 этапа:

I этап – теоретический в форме тестирования;

II этап – теоретико-методический в очной форме (г. Тобольск);

III этап – практический проводится в очной форме (г. Тобольск).

Для участников следующие номинации:

* номинация № 1 – Физическая культура (специалисты дошкольных учреждений);

* номинация № 2 – Подготовка спортивного резерва (тренеры-преподаватели, тренеры);

* номинация № 3 – Спортивно-оздоровительная работа по месту жительства (специалисты общеобразовательных школ, педагоги дополнительного образования, спорторганизаторы, инструкторы по физической культуре и/или инструкторы по спорту, фитнес-тренеры, иные специалисты).

Победители и призеры каждой номинации награждаются дипломами, сувенирной продукцией с логотипом конкурса и денежными призами:

- за 1-е место – 60 000 рублей;

- за 2-е место – 45 000 рублей;

- за 3-е место – 30 000 рублей.

Кроме этого, победители в каждой номинации становятся лауреатами областного конкурса "Спортивная элита".

По решению альтернативного жюри в каждой номинации определяется победитель, награждается дипломом, сувенирной продукцией с логотипом конкурса и денежным призом в размере 15 000 рублей.

По решению конкурсной комиссии при подведении итогов Конкурса присуждаются дополнительные номинации: "За преданность профессии" (участники, имеющие стаж работы не менее 15 лет) и "Молодая надежда" (участники, в возрасте до 35 лет).

Победители данных номинаций награждаются дипломами, сувенирной продукцией с логотипом Конкурса и денежным призом в размере 10 000 рублей.

Для участия оригиналы документов (печатный вариант) необходимо предоставить до 11 сентября 2023 года в ГАУ ТО "ЦПСР и ССК" по адресу: 625048, г. Тюмень, ул. Щорса. Телефон: 8 (3452) 344-583.

Положение о проведении Конкурса размещено на сайте ГАУ ТО "ЦПСР и ССК" в разделе "Конкурсы" (2023).