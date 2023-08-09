Футболисты АО "ТДСК" стали победителями турнира по мини-футболу, посвящённого Дню строителя

II турнир по мини-футболу, посвящённый Дню строителя, состоялся в Тюмени на футбольном поле стадиона "Строймаш". В соревнованиях принимала участие и команда Акционерного общества "Тюменская домостроительная компания".
На поле вышли 14 команд сотрудников строительных организаций Тюменской области и органов исполнительной власти. В результате напряженных матчей в финале встретились команды Акционерного общества "Тюменская домостроительная компания" и АО "ТОДЭП".
Основное время закончилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказались футболисты АО "ТДСК". Победа! Второе место — у АО "ТОДЭП", третье место завоевала команда ООО "Славстройкомплекс".
Звание "Лучший игрок" получил Ахмедов Эльчин из команды победителя – АО "ТДСК".
Отметим, соревнования по мини-футболу, организованные Союзом "Саморегулируемая организация строителей Тюменской области", проходили в рамках празднования профессионального праздника День строителя уже во второй раз.
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