Футболисты АО "ТДСК" стали победителями турнира по мини-футболу, посвящённого Дню строителя

Фото: Союз «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»

II турнир по мини-футболу, посвящённый Дню строителя, состоялся в Тюмени на футбольном поле стадиона "Строймаш". В соревнованиях принимала участие и команда Акционерного общества "Тюменская домостроительная компания".

На поле вышли 14 команд сотрудников строительных организаций Тюменской области и органов исполнительной власти. В результате напряженных матчей в финале встретились команды Акционерного общества "Тюменская домостроительная компания" и АО "ТОДЭП".

Основное время закончилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказались футболисты АО "ТДСК". Победа! Второе место — у АО "ТОДЭП", третье место завоевала команда ООО "Славстройкомплекс".

Звание "Лучший игрок" получил Ахмедов Эльчин из команды победителя – АО "ТДСК".

Отметим, соревнования по мини-футболу, организованные Союзом "Саморегулируемая организация строителей Тюменской области", проходили в рамках празднования профессионального праздника День строителя уже во второй раз.