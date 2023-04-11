Волейболисты "Тюмени" - в финале высшей лиги "А"

В Тюмени прошли заключительные встречи за места в первой восьмерке лидеров чемпионата российской мужской волейбольной высшей лиги "А". Команда "Тюмень" встретилась со сборной Ярославля.

Команды провели 2 матча. Для выхода в финал высшей лиги "А" тюменцам была необходима одна победа, которую они получили в первой игре, обойдя соперников со счетом 3:1. Тем самым они заняли вторую позицию в турнирной таблице.

"Еще после первой встречи с ярославцами стало известно, что мы вышли в финал, поэтому результат последней игры не имел значения. Мы решили провести ротацию и выпустить на площадку тех, у кого было мало практики в этом сезоне. Парни сыграли неплохо. Были классные моменты, по самоотдаче вопросов нет. Но "Ярославич" был помощнее и стал победителем со счетом 3:0. В любом случае мы преследовали свои цели. Ничего страшного в этом поражении не вижу", - рассказал тренер "Тюмени" Сергей Шульга.

В финальной серии высшей лиги "А" тюменцы сыграют с клубом "Локомотив-Изумруд" из Екатеринбурга. Противостояние пройдёт до трёх побед. Первые встречи состоятся на площадке соперника 22 и 23 апреля.