Волейболисты "Тюмени" проведут МК для юных коллег

13 апреля в спортшколе №3 Тюмени пройдет первый в этом году мастер-класс для ребят от игроков волейбольного клуба "Тюмень", на урок пригласили и воспитанников центра внешкольной работы "Дзержинец".

Тренеры и спортсмены клуба расскажут и покажут ребятам технические тонкости игры, разберут типичные ошибки. Самых активных участников мероприятия поощрят памятными призами от ВК "Тюмень".

Передача опыта и мастерства стала у волейбольного клуба доброй традицией и проводится уже не первый год. Главная цель спортивного турне – популяризация этого вида спорта, приобщение к здоровому образу жизни. Кроме того, юные спортсмены могут познакомиться и задать вопросы тюменским волейболистам лично.

Всего в апреле и мае запланирована целая серия подобных выездов. Большинство из них – в отдаленные уголки Тюменской области. Планируется, что подобные встречи в ближайшее время пройдут в Казанском, Нижнетавдинском, Абатском и Вагайском районах.