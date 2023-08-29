Волейболисты сдали нормативы ГТО на золотой значок

На минувшей неделе состоялось торжественное чествование мужской команды волейбольного клуба "Тюмень", на котором спортсменов наградили за достижения сезона 2022-2023г.

В прошлом году тюменцы отличились не только на игровой площадке - на счету большинства членов команды также золотые знаки отличия ГТО. Волейболисты признались, что, несмотря на постоянные физические нагрузки и спортивный образ жизни, выполнение нормативов не далось им легко. Особенно - подтягивания. Но ребятам все равно удалось показать лучшие результаты.

- Наши спортсмены – большие молодцы! Они не только продемонстрировали свое мастерство на волейбольной площадке, выиграв чемпионат страны, но и показали универсальность своей подготовки при выполнении нормативов ГТО. Приятно отметить, что ребята развивают все качества, необходимые для спортивного стиля жизни и отличной физической подготовки, - прокомментировал директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.

Нормативы ГТО выполнили не только спортсмены, но и сотрудники и тренеры волейбольного клуба "Тюмень". Среди них и главный тренер мужской команды Сергей Шульга.

- У нас нормативы были полегче, чем у ребят - учитывая наши возрастные критерии. Но не скрою - пришлось постараться! Мы не могли ударить в грязь лицом перед парнями и тоже выступили достойно! Я думаю, что каждый уважающий себя человек, не только спортсмен, должен выполнить нормативы ГТО, - отметил Сергей Шульга.

Напомним, что в минувшем сезоне мужская команда волейбольного клуба "Тюмень" впервые за 10 лет одержала победу в Высшей лиге "А". Членам команды присвоены звания кандидатов в мастера спорта. Вместе со знаками ГТО волейболистам вручили соответствующие удостоверения.