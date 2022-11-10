В Тюмени стартовало первенство УрФО по волейболу

С 10 по 13 ноября в тюменском СК "Муромец" пройдет первенство Уральского федерального округа по волейболу среди юношей 2011-2012 г.р.

В соревнованиях участвуют 16 волейбольных команд из Челябинска, Екатеринбурга, Шадринска, Богдановича, Тюмени, Новоуральска, Салехарда, Тобольска, Красноармейска, Асбеста, Нягани, Заводоуковского городского округа.

"Это первые серьезные старты для ребят. Они смогут оценить свои силы и посоревноваться за звание чемпиона нашей западной группы УФО. Но это только предварительный этап первенства, финал ждет впереди", — отметил исполнительный директор федерации волейбола Тюменской области Дмитрий Борисенков.

Спортивная борьба будет серьезной, ведь только 8 команд смогут продолжить соревнования. В следующем году юных волейболистов ожидает финал первенства Уральского федерального округа, там они столкнутся с представителями восточной группы, за которую играют северные команды. И уже там будут определены чемпионы первенства всего округа.