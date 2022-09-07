Сотня тюменских велогонщиков промчится по ишимскому маршруту

Первенство Тюменской области по велосипедному спорту, посвященное памяти ЗМС СССР, чемпиона мира Олега Галкина в шоссейной многодневной гонке пройдет по маршруту Ишим-Красная горка-Плешково с 7 по 11 сентября.

Соревнования из года в год собирают множество спортсменов со всей области. Ожидается, что и в этом году участие примут около 100 велогонщиков в возрасте от 12 до 16 лет. В зависимости от возраста им предстоит преодолеть дистанции от 10 до 40 км.

Выбор места проведения гонки неслучаен. Чемпион был родом отсюда. Именно благодаря многолетней спортивной преемственности, сильной тренерской школе, в Ишиме и развит велоспорт.

Так, тренер с 50-летним стажем Николай Евсеев сейчас занимается с ребятами спортивной школы города, готовит чемпионов и призеров всероссийских соревнований. Его ученица Дарья Крапивина, мастер спорта на треке и шоссе, принимает участие в первенстве России, выступает за Ленинградскую область. Ее кандидатуру рассматривают в сборную страны. Хорошую базу дал велоспорт и Максиму Дьячкову — он выступал за сборную области.

"Этим летом успели принять участие в соревнованиях области и Уральского федерального округа. Уже есть хорошие результаты — наша воспитанница Кира Пашкевич стала призером в окружных стартах", - рассказывает Николай Евсеев.

В областных соревнованиях примут участие 8 воспитанников ишимской спортивной школы. Немало местных велолюбителей выступит вне зачета. "Ветераны спорта традиционно выйдут на старт, чтобы почтить память Олега Галкина. В Ишиме мы активно продвигаем движение любительского велоспорта и велотуризма, постоянно проводим массовые велопробеги", - рассказал ветеран велосипедного движения города Ишима Владислав Десятов.

По итогам велогонки лучших наградят медалями и дипломами, победители и призеры будут включены в сборную Тюменской области на 2023 год.