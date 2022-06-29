Велосипедисты УрФО примут участие в многодневной гонке в Ишиме

Первенство Уральского федерального округа по велоспорту-шоссе "Многодневная гонка" и первенство Тюменской области по велоспорту-шоссе "Многодневная гонка памяти Героя СССР Л.И. Васильева" пройдет с 29 июня по 3 июля в Ишиме. Маршрут велогонок стартует на 11-м километре объездной автодороги города.

В соревнованиях примут участие юноши и девушки 12-16 лет из Тюменской, Свердловской, Курганской, Челябинской областей, Югры и Ямала.

В программе первенств: индивидуальная гонка на время на дистанциях 10, 15 и 20 км, групповая гонка с общего старта на дистанциях 30, 40, 50, 60 и 80 км и гонка-критериум на дистанциях 20, 30 и 40 км.

Главный судья соревнований Олег Кугаевский: