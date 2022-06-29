Велосипедисты УрФО примут участие в многодневной гонке в Ишиме

Первенство Уральского федерального округа по велоспорту-шоссе "Многодневная гонка" и первенство Тюменской области по велоспорту-шоссе "Многодневная гонка памяти Героя СССР Л.И. Васильева" пройдет с 29 июня по 3 июля в Ишиме. Маршрут велогонок стартует на 11-м километре объездной автодороги города.
В соревнованиях примут участие юноши и девушки 12-16 лет из Тюменской, Свердловской, Курганской, Челябинской областей, Югры и Ямала.
В программе первенств: индивидуальная гонка на время на дистанциях 10, 15 и 20 км, групповая гонка с общего старта на дистанциях 30, 40, 50, 60 и 80 км и гонка-критериум на дистанциях 20, 30 и 40 км.
Главный судья соревнований Олег Кугаевский:
Старты помогут ребятам стать более уверенными на протяженных трассах, проявить себя на межрегиональном уровне, повысить спортивные разряды, побороться за место в составе сборной Тюменской области для дальнейшего выступления на всероссийских гонках.
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