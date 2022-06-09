В Тюменской области стартовал летний волейбольный сезон

Скрин видео группы "Федерация волейбола Тюменской области" во "ВКонтакте"

Самым популярным в Тюменской области видом спорта на сегодняшний день является волейбол. Об этом, комментируя старт летнего волейбольного сезона, рассказал президент областной федерации волейбола, депутат регионального законодательного собрания Виктор Рейн.

По словам народного избранника, в этом году количество занимающихся волейболом в области достигло 45 687 человек. Для сравнения, находящимся на втором месте футболом занимается 38 497 жителей области. Свои команды имеют даже самые маленькие деревеньки, а в клубном чемпионате региона в трех лигах участвуют 75 команд из всех муниципальных образований.

Виктор Рейн отметил, что во многом это стало возможным благодаря областному департаменту физической культуры, спорта и дополнительного образования, который стабильно оказывает районам поддержку волейбольной атрибутикой: мячи, сетки, экипировка. Особенно активно в последние годы развивается пляжный волейбол.

"Мы, конечно, живём в Сибири, и лето нас не всегда балует тёплой погодой. Но тем насыщеннее и ярче проходят эти дни! Особо хочу отметить базу отдыха "Боровое", которая в последние годы стала настоящим местом притяжения пляжников. При содействии Федерации волейбола Тюменской области руководитель базы Евгений Кандаков оборудовал здесь 7 добротных площадок, завёзен специальный песок, и теперь в погожие дни игры здесь буквально не останавливаются", - написал Виктор Рейн в своём официальном telegram-канале.

На базе "Борового", к примеру, проводятся чемпионаты и первенства области, Всероссийский тур UralBeachVolley. Особой популярностью пользуется формат "Связь поколений", когда один из двух партнеров должен быть старше своего товарища по команде минимум на 17 лет. Федерация волейбола Тюменской области не боится экспериментировать с форматами.

"Год назад внедрили новинку – участие семейных дружин с детьми, и это тоже оказалось невероятно востребованным. Также в прошедшем году попробовали волейбол на снегу, и в дисциплине даже появились неплохие команды. Осваиваем парковый волейбол. Очень популярны сегодня смешанные пары – команды из двух девушек и двух парней", - поделился Виктор Рейн.

Виктор Рейн отметил, что, даже несмотря на случившуюся в прошлом году непредвиденную неприятность – пожар, который нанёс ущерб материальной базе "Борового", – в этом году площадки вновь готовы. По мнению депутата, видны перспективы, и нет сомнений, что они останутся основными по проведению летних видов спорта. Так, на открытие волейбольного сезона в "Боровом" в начале июня заявились 14 команд: представители Тюмени, Заводоуковска, Упоровского, Исетского и Тюменского районов.

"Радует, что в спорте - очень много молодежи! И много не только участников, но и болельщиков, что создаёт особую атмосферу. Мы планируем наполнить волейболом весь летний период, привлекать команды разных уровней, людей разных возрастов. Уверен, этот сезон будет запоминающимся и интересным. Да здравствует волейбол!", - резюмировал Виктор Рейн.