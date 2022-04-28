Реформа российского футбола - рецепты выживания от экс-медиаменеджера "Спартака"

Антон Фетисов, бывший глава медиадирекции "Спартака" и известный пиарщик, в интервью РБК Спорт поделился своими мыслями о будущем российского футбола.

"Мне видится следующее — нам нужно определиться, что такое для нас футбол. Это бизнес или какая-то корпоративная социальная ответственность на уровне государства? […] Легионеры, по сути, — предмет "гонки вооружений", попытка конкурировать с клубами из Европы. Клуб, акционеры всегда рассматривали доходы от еврокубков как существенное пополнение бюджета. Даже принятие решений по трансферам зависело от прогнозов участия в еврокубках. Сейчас этого дохода нет, а международные компании и партнеры уходят. Клубы, очевидно, недополучают денег. Мы не можем прогнозировать, как будет финансироваться футбол со стороны государственных структур. Мне очень не хочется смотреть на чемпионат, где будет доминировать с вероятностью 99,9% одна команда".

Фетисов предлагает ввести потолок зарплат, сократить текущие контракты, максимально разгрузить платежную ведомость клубов: "Не хочу называть фамилии, но зарплаты €2 млн и более российским игрокам точно неоправданны. Это должен быть коллективный договор на уровне лиги. Это то, что сделали в свое время профессиональные лиги в Северной Америке".

Антон Фетисов выступает против расширения РПЛ:

Я не понимаю, как сейчас можно расширить лигу. Как она может сократиться, представляю. Я сторонник создания закрытой лиги по примеру КХЛ.

Он уверен, что надо менять и требования к тренерам юношеских команд: "Нужно менять KPI для тренеров в футбольных школах. У тебя KPI не должен быть по выигранным турнирам, а по подписанию твоими воспитанниками контрактов с профессиональными клубами. Нам нужно растить своих звезд. Потому что в ситуации, которая сложилась, к нам яркие иностранцы могут и не поехать, как бы их не заваливали деньгами. День матча нужно делать ярче, интереснее, интерактивнее. Надо брать пример с Джерри Басса, купившего убыточный баскетбольный клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" и превратившего матчи своей команды в натуральное шоу с участием знаменитостей".