Жители Заводоуковского округа коллективно сдают нормативы ГТО

Фото «ВФСК ГТО | Заводоуковск» ВКонтакте

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" проходит в Заводоуковске, участвуют в нем сборные команды организаций, органов государственной власти и местного самоуправления городского округа.

В командах по 11 человек, они выполнят испытания VI-X ступеней комплекса ГТО. Это поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу (в упоре о гимнастическую скамью), подтягивание из виса на высокой перекладине, рывок гири 16 кг, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.

"В целях развития движения и привлечения новых участников в муниципалитете проводится комплекс мероприятий, включающий как проведение спортивных соревнований, акций, площадок, мастер-классов, так и чествование жителей, выполнивших нормативы на знаки отличия. С каждым годом интерес к ГТО только набирает обороты", – рассказали специалисты центра физкультурно-оздоровительной работы "Ритм".

Завершит череду мероприятий окружной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди семейных команд, который состоится 23 апреля. Для каждого участника команды подготовили отдельные испытания. Победители и призеры будут награждены грамотами и медалями соответствующих степеней, памятными призами.