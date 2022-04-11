Женская ТИУ "Гвардия" пробилась в Ласт-8 Лиги Белова

В Барнауле 8 и 9 апреля прошли игры по баскетболу в рамках Ласт-32 Лиги Белова среди девушек. Честь Тюмени защищала команда ТИУ "Гвардия", и тюменки блестяще справились с поставленной задачей.

В первой игре наши баскетболистки встретились с командой ТГПУ из Томска и не оставили соперницам ни единого шанса, одержав победу со счётом 78:39. Не менее мощно тюменки провели и вторую встречу. С более чем убедительным счётом 100:65 была повержена команда хозяев соревнований АлтГПУ.



В Ласт-8 спортсменки сыграют с УрФУ-Сима-Лэнд из Екатеринбурга. Тренирует женскую команду ТИУ "Гвардия" Евгения Шуршилина.