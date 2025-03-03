Женская "Гвардия" продолжит выступление в Студенческой лиге РЖД играми в Перми

Фото: страница "БК ГВАРДИЯ | Тюмень | ОСШОР | ТИУ" во "ВКонтакте"

В Перми с 7 по 9 марта пройдут игры второго тура 3 раунда Студенческой лиги РЖД по баскетболу среди женских команд. Тюменскую область на соревнованиях представляет команда "Гвардия", выступающая в группе В.

После первого тура "Гвардия" находится на четвертой позиции с одной победой и двумя поражениями. Сначала тюменки уступили 68:58 воронежской команде ВГАС, выступая на их площадке, затем уверенно переиграли команду ККЗ-КУБГТУ-Спарта из Краснодара (90:46), а в последней игре в упорнейшей борьбе не смогли одолеть красноярский "Енисей" (73:70). Всего в группе выступают шесть команд.

В ближайших соперниках - сборная Челябинской области (8 марта) и хозяева соревнований ПАРМА-КОР (9 марта). Челябинки идут сейчас наравне с тюменками, уступая лишь по разнице мячей, а пермская команда выиграла все три встречи раунда, так что игры тоже обещают быть непростыми.

Сопровождать команду на соревнованиях будет старший тренер по резерву Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Евгения Шуршилина.