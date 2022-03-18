Мы вместе. Спорт: в первый день игр тюменские паралимпийцы завоевали три медали

В Ханты-Мансийске стартовали Зимние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", в первый день соревнований тюменские спортсмены взяли сразу три медали в лыжных гонках, сообщает ЦСП.

Золото Зимних игр на дистанции 12,5 км завоевал Станислав Чохлаев (спортсмен-ведущий Олег Колодийчук), Николай Полухин (спортсмен-ведущий Эдуард Березин) в упорной борьбе вырвал бронзу. Вера Хлызова (спортсмен-ведущий Наталья Якимова) на дистанции 10 км завоевала бронзовую медаль.