Мы вместе. Спорт: в первый день игр тюменские паралимпийцы завоевали три медали

19:26 17 марта 2022
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t.me

В Ханты-Мансийске стартовали Зимние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", в первый день соревнований тюменские спортсмены взяли сразу три медали в лыжных гонках, сообщает ЦСП.

Золото Зимних игр на дистанции 12,5 км завоевал Станислав Чохлаев (спортсмен-ведущий Олег Колодийчук), Николай Полухин (спортсмен-ведущий Эдуард Березин) в упорной борьбе вырвал бронзу. Вера Хлызова (спортсмен-ведущий Наталья Якимова) на дистанции 10 км завоевала бронзовую медаль.

Теги: лыжные гонки , Паралимпийские игры
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