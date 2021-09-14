Антон Прохоров рассказал о планах после победы на Паралимпиаде в Токио

Фото департамента физкультуры, спорта и допобразования

Легкоатлет Антон Прохоров после победы на Паралимпиаде в Токио планирует участвовать в Паралимпиаде в Париже, а в ближайших планах выступление на чемпионате мира в Токио в следующем году.

О планах спортсмен рассказал по возвращении в Тюмень. Сегодня утром его в аэропорту встречали тренер, представители областного депспорта, центра подготовки спортсменов и журналисты.

Также Прохоров поделился впечатлениями о своём урезе на Паралимпийский играх: "Есть удовлетворенность, что годы тренировок не прошли даром. Пока летел в самолете, из головы не выходили строчки из песни "Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена"... Считаю, что у меня это получилось, да еще и с рекордом мира, это вдвойне приятно! Хороший задел, историческое для легкой атлетики в Тюменской области", - сказал Прохоров.

Антон отметил, что вместе с личным тренером Олегом Скаморовским много лет целенаправленно работали ради этой победы. "За 15 лет работы Олег Аркадьевич реализовался как тренер, я как спортсмен. Надеюсь, это не последняя наша вершина, будем работать дальше", - сказал спортсмен.