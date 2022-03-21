Тюменские призеры Игр "Мы вместе. Спорт" получат выплаты как за участие в Паралимпиаде

Зимние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" проводились в Ханты-Мансийске с 17 по 20 марта в качестве альтернативных Паралимпийских игр в Пекине, за успешное участие в них тюменские спортсмены получат денежное вознаграждение от региона, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Все победители, призеры, участники, включая спортсменов-ведущих и тренеров, получат поощрение, равное сумме за достижения на Паралимпийских играх. Размер выплаты составит 3 млн рублей за золотую медаль (за одно наивысшее достижение), 2,5 млн - за серебряную и 2 млн - за бронзовую", - отмечается в сообщении.

В копилке у тюменских спортсменов 11 медалей: четыре "золота" и "серебро" Станислава Чохлаева, "золото", два "серебра" и "бронза" Веры Хлызовой, по бронзовой медали Николая Полухина Марины Галицыной.