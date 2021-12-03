МФК "Тюмень" победил французов со счётом 5:2 в элитном раунде Лиги чемпионов по мини-футболу

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Тюменцы одержали первую победу в рамках элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА, обыграв чемпиона Франции - клуб "Аньер-Вельнёв" со счётом 5:2.

В первом тайме россияне забили два мяча и три - во втором. "Главное — победили. Это важный для нас результат. Но всё ещё впереди. Нас ждут две игры. Хотим побеждать и проходить дальше. Закончили этот матч, и со следующей секунды готовимся к встрече с "Витэном"", - прокомментировал "Тюменской арене" игру Андрей Соколов.

Встреча между МФК "Тюмень" и чемпионом Франции "Аньер-Вельнё" состоялась 2 декабря в областной столице в рамках элитного раунда Лиги Чемпионов УЕФА. В пятницу, 3 декабря, соперником МФК "Тюмень" станет победитель прошлого сезона в Беларуси "Витэн", по словам тренера Андрея Соколова, игра будет тяжелой. 5 декабря тюменцы встречаются с чемпионом Казахстана "Кайрат".

Матчи транслируются на федеральных каналах "Матч! Страна", "Матч! Арена", "Матч! Игра" и на региональном телеканале “Тюменское время”. Тюменцы могут посмотреть игры оффлайн: согласно предписанию Роспотребнадзора, игры проходят при 70-процентной заполняемости трибун.

"Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, отказаться от возможности показать тюменцам хороший современный мини-футбол было нельзя. Тем более что у нас есть опыт проведения спортивных мероприятий в условиях пандемии. По отзывам гостей, все сделано на хорошем уровне", - отметил ранее губернатор Тюменской области Александр Моор.