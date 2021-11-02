Тюмень примет матчи Лиги чемпионов по мини-футболу

В Тюмени пройдут матчи одной из групп элитного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

"Жеребьевка данной стадии турнира, в которой примут участие 16 клубов, пройдет 3 ноября в Швейцарии, сами матчи - с 30 ноября по 5 декабря. Россию в элитном раунде Лиги чемпионов представляют "Тюмень" и екатеринбургская "Синара", - говорится в сообщении.

Матчи двух групп из четырех примет Лиссабон (Португалия), еще одним городом-хозяином турнира будет Пльзень (Чехия).