Тюмень примет матчи Лиги чемпионов по мини-футболу

15:04 02 ноября 2021
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В Тюмени пройдут матчи одной из групп элитного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

"Жеребьевка данной стадии турнира, в которой примут участие 16 клубов, пройдет 3 ноября в Швейцарии, сами матчи - с 30 ноября по 5 декабря. Россию в элитном раунде Лиги чемпионов представляют "Тюмень" и екатеринбургская "Синара", - говорится в сообщении

Матчи двух групп из четырех примет Лиссабон (Португалия), еще одним городом-хозяином турнира будет Пльзень (Чехия).

Теги: мини-футбол , УЕФА
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