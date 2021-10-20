Завершен прием заявок на конкурс профмастерства среди специалистов сферы физкультуры Тюменской области

Фото с сайта ГАУ ТО "ОСШОР"

Завершен прием заявок на конкурс профессионального мастерства между специалистами физической культуры и спорта Тюменской области, организованный Областной спортивной школой олимпийского резерва.

Всего на конкурс поступило 104 заявки от специалистов дошкольных учреждений, тренеров-преподавателей и тренеров спортивной подготовки, а также специалистов общеобразовательных школ, педагогов дополнительного образования, спорторганизаторов, инструкторов по физической культуре и/или спорту, фитнес-тренеров.

Конкурс проводится по трем номинациям. В номинации "Физическая культура" поступило 33 заявки, "Подготовка спортивного резерва" - 46 заявок, "Спортивно-оздоровительная работа по месту жительства" - 25 заявок.

Первый этап пройдет 26, 27 и 28 октября. Данный этап предусматривает тестирование, по результатам которого во второй этап пройдут только по 12 участников в каждой номинации.