Тюменские баскетболистки вышли в полуфинал Первенства России

Фото с сайта ГАУ ТО "ОСШОР"

С 12 по 17 октября в Челябинске прошли межрегиональные соревнования по баскетболу среди команд девушек 2007 года рождения и моложе.

Участие приняли девять сильнейших коллективов Урала: Челябинские команды БШ "Пионер" и СШОР-8, СШОР "Динамо" (Магнитогорск), СШ им. Мышкина (Екатеринбург), СШ № 4 и СШ "Старый соболь" (Нижний Тагил), ДЮСШ "УГМК-Юниор" (Верхняя Пышма), СШ "Сибиряк" (Нефтеюганск); Тюменскую область представили спортсменки сборной команды по баскетболу, воспитанницы СШ "Тура".

На первом этапе команды были разделены на три подгруппы по три команды. Команда Тюменской области заняла 2 место в группе, сыграв с командами Магнитогорска и Нижнего Тагила. Победители групп и лучшая команда из занявших второе место на финальном этапе разыграли места с 1-го по 4-е. В итоге, команда Тюменской области заняла 4 место, тем самым получив путевку на полуфинальный этап Первенства России по баскетболу среди команд девушек до 16 лет, который пройдет с 2 по 9 декабря.

Отметились тюменки и личными достижениями. Главной судейской коллегией соревнований были определены игроки в индивидуальных номинациях. Так, лучшим мощным форвардом стала Ксения Попова, а лучшим игроком команды "Тура" - София Богунова. Тренирует спортсменок Сергей Бронников.