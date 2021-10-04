Тюменских детей бесплатно обучают делать финты

Занятия по фехтованию для мальчиков и девочек 9–15 лет в Калининском округе дважды в неделю в спортивном зале детско-юношеского центра "Фортуна" (ул. Комбинатская, 38/1) проводит опытный тренер Юрий Архангельский.

Как отмечают в ТГМЦ, тренер на протяжении тридцати лет обучает "любителей аристократического спорта владению шпагой и рапирой". К своей работе Юрий Юрьевич подходит ответственно и приучает к тому же своих подопечных. Каждая тренировка имеет четкую структуру: разминка, работа с оружием, тренировочные бои, изучение новых элементов. Дети могут посещать занятия с первой и со второй смены. Вся необходимая экипировка - в наличии.

Бесплатные спортивные тренировки в Тюмени проводят 160 инструкторов. Занятия проводятся по гимнастике, волейболу, гандболу, городошному спорту, футболу, баскетболу, пилатесу, настольному теннису, скандинавской ходьбе, хоккею, шахматам, фитнесу.

Ознакомиться с перечнем бесплатных занятий спортом можно на сайте гордепартамента по спорту и молодежной политике, на портале "Тюмень – наш дом" в рубрике "Мой спортивный организатор" и в группе "Спорт Тюмени для всех" "ВКонтакте".

Бесплатные занятия по месту жительства проводятся в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".