Фехтовальщики со всей страны съехались в Тюмень

В Тюмень со всей России приехали фехтовальщики, чтобы обменяться друг с другом опытом. Встречу на базе ЦСИФ "Камелот" организовала школа фехтования "Valor".

Мероприятие длилось два дня. Спортсмены по своему желанию могли поучаствовать в таких направлениях как: "Длинный меч", "Сабля", "Рапира Ренессанса", "Рапира и дага", "Меч и баклер", а также спортивная шпага.

Всего встречу посетило около 60 атлетов из 7 городов России – Тюмени, Кургана, Нижневартосвска, Екатеринбурга, Перми, Челябинска и Новосибирска. Целью мероприятия являлось сразиться с как можно большим числом соперников, получив при этом ценный для спортсменов опыт, сообщает Мегатюмень.

– Дружеская встреча прошла в формате открытой боевой практики. Приехали лучшие мечники страны и мира: Петр Васильев (Длинный меч), Сергей Васильев (Меч и баклер) и Дмитрий Гибадулин (Сабля). В первый день мы провели занятия по историческому фехтованию, во второй – спортивной шпаге. Все гости остались очень довольны, – рассказал Егор Кулемин, председатель Федерации фехтования Тюменской области.