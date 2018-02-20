Городской чемпионат по фехтованию пройдет в Тюмени

Более сотни спортсменов примут участие в чемпионате и первенстве Тюмени по фехтованию, которые пройдут в областном центре 24 и 25 февраля.
"В программе запланированы два дня соревнований, это необходимо, чтобы принять всех желающих поучаствовать, а это юноши и девушки, мужчины и женщины. Мы надеемся на благоприятные условия для проведения, желаем и ждем выздоровления заболевших, отмены карантина в детских учреждениях. Хочется, чтобы выступило как можно больше спортсменов, лучшие из которых отправятся защищать областную столицу на чемпионате и первенстве Уральского федерального округа", — отметила председатель Тюменской федерации фехтования Татьяна Рохтымова.
Соревнования пройдут в МАОУ СОШ № 25 (ул. Первомайская, 1).
Программа:
24 февраля
Первенство города Тюмени:
10.00 – рапира, девушки 1,2 группы.
Чемпионат города Тюмени:
12.00 – шпага женщины;
14.00 – рапира мужчины.
25 февраля
Первенство города Тюмени:
10.00 – рапира, юноши 1 группа;
12.00 – шпага, рапира, юноши 2 группа.
Чемпионат города Тюмени:
16.00 – шпага мужчины;
18.00 – подведение итогов, награждение.
История тюменского фехтования насчитывает более тридцати лет. Как утверждают в Тюменской федерации фехтования, это один из видов спорта, которым можно начать заниматься в любом возрасте и получать удовольствие от захватывающего поединка на фехтовальной дорожке. В Тюмени ежегодно проводятся соревнования по фехтованию различных возрастных категорий. Сборная команда города постоянно участвует в соревнованиях различного уровня: областных, окружных, российских и даже мировых.
Фото: группа "Тюменская федерация фехтования" / vk.com
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