Городской чемпионат по фехтованию пройдет в Тюмени

Более сотни спортсменов примут участие в чемпионате и первенстве Тюмени по фехтованию, которые пройдут в областном центре 24 и 25 февраля.

"В программе запланированы два дня соревнований, это необходимо, чтобы принять всех желающих поучаствовать, а это юноши и девушки, мужчины и женщины. Мы надеемся на благоприятные условия для проведения, желаем и ждем выздоровления заболевших, отмены карантина в детских учреждениях. Хочется, чтобы выступило как можно больше спортсменов, лучшие из которых отправятся защищать областную столицу на чемпионате и первенстве Уральского федерального округа", — отметила председатель Тюменской федерации фехтования Татьяна Рохтымова.

Соревнования пройдут в МАОУ СОШ № 25 (ул. Первомайская, 1).

Программа:

24 февраля

Первенство города Тюмени:

10.00 – рапира, девушки 1,2 группы.

Чемпионат города Тюмени:

12.00 – шпага женщины;

14.00 – рапира мужчины.

25 февраля

Первенство города Тюмени:

10.00 – рапира, юноши 1 группа;

12.00 – шпага, рапира, юноши 2 группа.

Чемпионат города Тюмени:

16.00 – шпага мужчины;

18.00 – подведение итогов, награждение.

История тюменского фехтования насчитывает более тридцати лет. Как утверждают в Тюменской федерации фехтования, это один из видов спорта, которым можно начать заниматься в любом возрасте и получать удовольствие от захватывающего поединка на фехтовальной дорожке. В Тюмени ежегодно проводятся соревнования по фехтованию различных возрастных категорий. Сборная команда города постоянно участвует в соревнованиях различного уровня: областных, окружных, российских и даже мировых.

Фото: группа "Тюменская федерация фехтования" / vk.com