МФК "Тюмень" начинает новый сезон на выезде

Фото пресс-службы МФК «Тюмень»

Регулярный этап Париматч-Суперлиги по мини-футболу начнется с 8 октября. МФК "Тюмень" проведет первые матчи нового сезона на выезде – в Югорске. Тюменские футболисты встретятся с командой "Газпром-Югра".

По данным ассоциации мини-футбола России, история противостояний соперников началась в 2009 году. Клубы сыграли более 60 матчей, практически половину выиграла "Газпром-Югра". В прошлом сезоне Париматч-Суперлиги "Тюмень" вышла в финал плей-офф и заняла второе место, уступив "Синаре" из Екатеринбурга. "Газпром-Югра" завершила выступление в четвертьфинале. Однако в марте югорская команда завоевала пятый Кубок России, обыграв тюменцев.

15 и 16 октября "Тюмень" сыграет с "Ухтой" из одноименного города. В третьем туре 20 и 21 октября тюменцы встретятся с "Новой генерацией" из Сыктывкара.

С 26 по 31 октября в Италии пройдет основной раунд Лиги чемпионов по футзалу. МФК "Тюмень" попал в четвертую группу. Соперниками команды Николая Иванова будут "Кайрат" (Казахстан), "Пльзень" (Чехия) и "Пезаро" (Италия). Задача клуба - обыграть сильных соперников, чтобы попасть в элитный раунд, который пройдет с 30 ноября по 5 декабря, пишет "Вслух.ру".