Горожан приглашают на "Тюменскую тропу"

В субботу 25 сентября в пригороде пройдет областное физкультурно-спортивное мероприятие “Тюменская тропа-2021”.

В этом году маршрут Тропы протянется в окрестностях села Успенка (карта проезда подробно расписана на сайте тюменскийтуризм.рф) и будет включать в себя новую дистанцию для самых выносливых на 21,5 км.

Всего же организаторы в этом году предложат пройти 4 дистанции:

дистанция “Первая тропа” на 3,5 км, так полюбившаяся семьям

с детьми дошкольного возраста

для новичков и школьников отлично подойдет дистанция на 8,5 км

для самых выносливых предусмотрены маршруты протяженностью 16 и 21,5 км

Старт маршрутов начинается с 10:00 (кроме дистанции на 21,5 км, старт на которую начнется в 7:00). При прохождении маршрута для участников будут организованы пикник-зоны, где можно будет отдохнуть и перекусить. Помимо этого будет организована работа фотографа на всем маршруте и фотозоны. Для участников маршрутов на 8,5 км, 16 и 21,5 км будет возможность сдать нормы ГТО (туристский поход и проверка туристских навыков).

Помимо работы пешеходных маршрутов будут организованы спортивно-развлекательные мероприятия и познавательные локации в рамках проведения фестиваля туристов и путешественников "Одиссея". Участникам Тюменской тропы предложат пройти водную дистанцию на катамаране, байдарках и сапах, попробовать свои силы на скалодроме, для маленьких участников тропы будут организованы соревнования "Туристята". Помимо этого будут организованы мастер-классы по управлению квадрокоптером, сбору рюкзака, постановке палатке и вязанию узлов.

Регистрация на мероприятие проходит на официальном сайте Федерации - тюменскийтуризм.рф.

Для делегаций от 10 человек предусмотрена специальная форма заявки (подробно прописано на сайте). Всем участником необходимо одеться по погоде и взять с собой небольшой перекус.

Напомним, что мероприятие проводится с 2013 год и насчитывает более 1000 участников самых разных возрастов. Ждем семьи, школьников и студентов, трудовые коллективы и одиночных участников активно и с пользой провести выходной.