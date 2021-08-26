Футболист из Тюмени стоимостью 2 млн евро не сыграет до января

Защитник московского "Спартака" Павел Маслов перенес операцию, восстановление займёт пять месяцев, так что увидеть его в деле мы сможем не раньше января.

Телеграм-канал Спартак Москва со ссылкой на пресс-службу клуба приводит слова главного врача команды Глеба Чернова: "Паша достаточно неплохо восстанавливался, готовился вернуться в игру на старте сезона, но снова случился рецидив. Накопленные воспалительные изменения потребовали операции по восстановлению целостности сухожилий обеих четырёхглавых мышц".

Павел Маслов - тюменец, сын известного футболиста и тренера Евгения Маслова, в 2016-2018 годах играл за ФК "Тюмень", откуда и отправился в "Спартак".

По оценке сайта transfermarkt.ru, сейчас трансферная стоимость Павла составляет 2 миллиона евро.

Фото Телеграм-канал Спартак Москва