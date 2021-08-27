Юные тюменцы попали на просмотр в московскую академию ФК "Спартак"

Фото - школе «Спартак Юниор» Тюмень.

Футболисты Александр Лыжин и Алексей Панов получили приглашение на просмотр в академию "Спартака". Уровень подготовки юных спортсменов высоко оценил лично президент академии "Спартака" Сергей Родионов.

Александр Лыжин и Алексей Панов родились в 2012 году, занимаются футболом с 4 лет. Спортсменов тренирует Сергей Ивашов в школе "Спартак Юниор" Тюмень. При успешном выступлении на просмотре юные футболисты получат приглашение в московскую команду.

"Конечно, нам хочется попасть в "Спартак", об этом мечтают, наверное, все, кто занимается футболом. Сейчас активно готовимся, тренируемся и ждем даты просмотра. Есть еще элементы, которые нужно усовершенствовать, но тренер спуску не дает", – отметил Алексей Панов.

Приглашение тюменцам поступило после международного турнира "Битва городов", который проходил на базе академии ФК "Спартак" в Москве и завершился в начале августа.