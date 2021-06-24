Определены сильнейшие шахматные команды УрФО

В Тюмени с 18 по 23 июня в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) состоялся II этап (УрФО) соревнований по шахматам в рамках V летней Спартакиады молодёжи (юниорская) России 2021 года.

Соревнования проходили в командном формате. В состав каждой команды входили 5 человек: 4 спортсмена (2 юноши и 2 девушки 2001-2004 г.р.) и 1 тренер. Сильнейшие выявлялись по круговой системе в пяти турах, контроль времени: 90 минут + 30 секунд на ход.

Участие приняли 5 команд субъектов Уральского Федерального округа. За победу боролись представители Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

По итогам соревнований первое место заняла команда Свердловской области. В активе шахматистов из Челябинской области - серебряные награды. Третий результат показали спортсмены ХМАО. Тюменская область заняла четвертое место.

Отметим, что на всероссийский этап отправятся две команды от Уральского федерального округа, занявшие 1 и 2 место.