Тюменские бодибилдеры получили награды и обсудили планы на осенний сезон

Фото: Федерация бодибилдинга Тюменской области

Общий сбор Федерации бодибилдинга Тюменской области объединил организаторов, руководителей, участников соревнований и тренеров на базе отдыха "Поле чудес" 13 июня.

Плановое традиционное мероприятие Федерации в честь завершения сезона прошло в дружеской и приятной обстановке. Встреча состоялась по-настоящему в праздничном формате: на столах гостей ждали шампанское, соки, спелая черешня и вкусные угощения от партнера мероприятия Pizza Express.

За музыкальное сопровождение в этот день отвечал Dj Vortex, а за памятные снимки и видео – фотограф Андрей Фешков и видеограф Роман Попов. Приятная погода и яркое солнце только усилили и без того радостное настроение гостей события.

На встрече состоялось чествование спортсменов этого сезона. Вручала награды, подарки и произносила слова благодарности председатель Федерации и заслуженный мастер спорта России по бодибилдингу Наталья Проскурякова. Благодарственные письма получили и те, кто безвозмездно работал на благо Федерации, отдавая частичку себя на каждом соревновании. Награжденные гости праздника в ответ желали себе и остальным спортсменам удачи в осеннем сезоне.

После награждения Наталья Проскурякова поделилась грандиозными планами сезона "Осень – 2021". Спортсменов ждет множество соревнований и мероприятий, где можно проявить себя и завоевать еще больше наград! Одной из ошеломляющих новостей стала информация о предстоящем осеннем мероприятии.

"Чемпионат Тюменской области по бодибилдингу, фитнесу и силовому спорту пройдет 2 и 3 октября в Тобольске. Это будет не просто Чемпионат, а мультиспортивный фестиваль, на котором абсолютный победитель получит от главы города особый приз – 100 000 рублей! В наших силах повторить прошлые победы и завоевать новые награды", - рассказала Наталья Проскурякова.

В завершении участники мероприятия сделали Наталье сюрприз в виде огромного букета цветов. Спортсмены искренне благодарили председателя Федерации за веру в их силы и огромный вклад в развитие тюменского бодибилдинга.

После обсуждения будущих соревнований и подарков спортсмены и организаторы много общались, отдыхали на пирсе, делали памятные фото и обсуждали дальнейшие свершения. В планах у бодибилдеров покорить не только Тюменскую область, но и всю Россию!