Лучших организаторов работы спортивной школы определят в Тюменской области

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

С 1 по 30 июня 2021 года в Тюменской области пройдет областной заочный конкурс на лучшего организатора работы спортивной школы.

Для участия в конкурсе приглашаются руководители и специалисты государственных и муниципальных спортивных школ (СШ, СШОР, ДЮСШ) Тюменской области, добившихся высоких результатов в своей деятельности по подготовке спортивного резерва, воспитанию у детей и молодежи позитивного отношения к спорту как основе здорового образа жизни.

Конкурс проводится по трем номинациям:

- "Директор";

- "Заместитель директора";

- "Старший инструктор-методист, старший методист, инструктор-методист, методист".

Документы для участия в конкурсе необходимо направить в печатном варианте до 7 июня 2021 года по адресу: г. Тюмень, ул. Щорса, 5 (ГАУ ТО "Областная спортивная школа олимпийского резерва"), телефон: 8 (3452) 344-583.

Положение о проведении областного заочного конкурса на лучшего организатора работы спортивной школы с приложениями размещено на сайте osdusshor.ru в разделе "Конкурсы" (2021).