Лучших организаторов работы спортивной школы определят в Тюменской области

С 1 по 30 июня 2021 года в Тюменской области пройдет областной заочный конкурс на лучшего организатора работы спортивной школы.
Для участия в конкурсе приглашаются руководители и специалисты государственных и муниципальных спортивных школ (СШ, СШОР, ДЮСШ) Тюменской области, добившихся высоких результатов в своей деятельности по подготовке спортивного резерва, воспитанию у детей и молодежи позитивного отношения к спорту как основе здорового образа жизни.
Конкурс проводится по трем номинациям:
- "Директор";
- "Заместитель директора";
- "Старший инструктор-методист, старший методист, инструктор-методист, методист".
Документы для участия в конкурсе необходимо направить в печатном варианте до 7 июня 2021 года по адресу: г. Тюмень, ул. Щорса, 5 (ГАУ ТО "Областная спортивная школа олимпийского резерва"), телефон: 8 (3452) 344-583.
Положение о проведении областного заочного конкурса на лучшего организатора работы спортивной школы с приложениями размещено на сайте osdusshor.ru в разделе "Конкурсы" (2021).
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru