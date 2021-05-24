Творческие конкурсы для юных спортсменов стартуют в Тюменской области

С 1 июня в Тюменской области начнутся сразу три детских творческих заочных конкурса на спортивную тематику. Участникам предлагается создать фотоколлаж, написать рисунок или снять видеоролик. Победители и призеры получат денежные призы.

В конкурсе рисунков "Лето чемпионов" могут принять участие занимающиеся физкультурно-спортивных организаций региона в возрасте от 7 до 10 лет включительно. Для этого в срок до 19 июля нужно отправить организаторам одну работу, выполненную в любой технике исполнения с использованием любых средств для рисования и отражающую тематику конкурса.

Рисунки принимаются по электронной почте metod-osdushor72@mail.ru в формате JPEG с пометкой: "Конкурс рисунков "Лето чемпионов". Каждый рисунок должен быть подписан: ФИО конкурсанта (полностью), наименование физкультурно-спортивной организации. Также письмо должно содержать согласие на обработку персональных данных и заявку на участие.

Занимающихся физкультурно-спортивных организаций в возрасте от 11 до 14 лет включительно приглашают принять участие в конкурсе фотоколлажей "Мой спортивный край". Каждый участник имеет право представить на конкурс только одну работу. Фотоколлаж (соединение в одно целое некоторого количества фотоснимков, которые создают одну законченную композицию) может быть снят и создан любым доступным способом, но обязательно должен соответствовать тематике конкурса.

Работы на конкурс так же должны быть подписаны и принимаются на почту metod-osdushor72@mail.ru в формате JPEG до 19 июля вместе с заявкой на участие и согласием на обработку персональных данных.

Итоги конкурсов "Лето чемпионов" и "Мой спортивный край" будут подведены до 31 июля специальной комиссией, утвержденной ГАУ ТО "Областная спортивная школа олимпийского резерва". Комиссия будет оценивать работы по пяти параметрам: аккуратность исполнения, эстетичность, оригинальной в подаче материала, выразительность и соответствие содержания заявленной тематике.

Особняком стоит детский заочный конкурс видеороликов #PROспорт72. Принять в нём участие могут все желающие дети в возрасте от 14 до 17 лет включительно, проживающие на территории Тюменской области.

Для участия требуется подготовить один видеоролик, в котором конкурсант расскажет о своем любимом виде спорта или любимом спортивном увлечении. Ролик может быть снят на любой носитель, не должен длиться дольше 1 минуты и носить рекламный, оскорбительный или экстремистский характер. Затем работу с публикацией нужно разместить на личной страничке во "ВКонтакте" с хэштегом #PROспорт72.

Наконец, в срок до 19 июля необходимо отправить на почту metod-osdushor72@mail.ru ссылку на публикацию с видеороликом, заявку на участие в конкурсе и согласие на обработку персональных данных, подписаться на аккаунты конкурса во "ВКонтакте" (здесь и здесь) и поставить знак "+" в комментариях в закрепленному посту в группе.

Победителя и призеров жюри определит в срок с 20 по 31 июля. Лучшие видеоролики будут размещаться на новостных ресурсах Департамента. Предварительно награждение состоится 14 августа на торжественном открытии Дня физкультурника. О месте и времени организаторы сообщат дополнительно.

Победители и призёры каждого из конкурсов получат дипломы Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, а также денежные призы: за первое место – 10 000 рублей, за второе – 7000 рублей, за третье – 5000 рублей.

Ознакомиться с официальными положениями конкурсов, а также найти форму заявки на участие и согласия на обработку персональных данных можно на сайте. Областной спортивной школы олимпийского резерва.

Данные конкурсы проводятся в соответствии с целями и задачами регионального проекта Тюменской области "Спорт – норма жизни". Учредителем конкурсов является региональный Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования. Организатором выступает ГАУ ТО "ОСШОР".