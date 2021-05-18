В спортшколе Луизы Носковой завершился конкурс "Лучший воспитанник 2020-2021 года"

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

В минувшее воскресенье, 16 мая, на базе Тюменского городского детского морского центра "Алый парус" состоялся финал конкурса Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой "Лучший воспитанник 2020-2021 года". По итогам отборочных туров в финал вышли четыре претендента на победу.

Конкурс стартовал еще в октябре 2020 года. Борьба за звание лучшего велась в трёх номинациях: "Спортивный рывок", "Умники и умницы" и "Креатив". В финальный этап конкурса пробились Камила Вовк, Никита Малюгин, Егор Брагин и Маргарита Болдырева. В финале им предстояло возглавить команды спортсменов ОСШОР Л.Н. Носковой и пройти испытания "Тропы доверия".

Финальные задания предполагали командную работу, слаженное и конструктивное межличностное взаимодействие в поисках решения задачи и выполнение условий на станциях тропы. Все четыре команды успешно прошли испытания: смогли показать коллективных дух и сплоченность, оценить необходимость взаимовыручки, креативного мышления и умения грамотно делегировать полномочия и решать задачи разной степени сложности.

На протяжении всего мероприятия за финалистами (капитанами команд) зорко наблюдали три эксперта. Затем специалисты приняли решение, кто же стал лучшим воспитанником спортивной школы по итогам 2020-2021 года. Но пока итоговый выбор держится в секрете. Имя победителя будет объявлено всем тренерам, воспитанникам и родителям позже.

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