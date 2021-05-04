ФК "Тюмень" занимает лидирующие позиции в сезоне

Фото пресс-службы ФК «Тюмень»

ФК "Тюмень" продолжает борьбу в ОЛИМП-Первенстве по футболу среди команд-клубов ПФЛ четвёртой группы. По итогам 21-го тура тюменцы вернулись на первое место в турнирной таблице, сместив "Новосибирск". Лидерам еще предстоит сыграть матчи между собой.

После выезда в Челябинск "Тюмень" проведет 23-й тур на стадионе "Геолог" в праздничные выходные. Соперником выступит "Крылья советов-2" из Самары. Отметим, команда противника пока большую часть сыгранных матчей проиграла.

19 мая "Тюмень" сойдется с "Динамо-Барнаулом", который входит в первую пятерку, пишет "Вслух.ру".

Ранее сообщалось, что "Тюмень" может перейти на ступень выше по лигам: в марте были направлены документы на лицензирование в ФНЛ (федеральной футбольной лиге). Заявка находится на рассмотрении, решение по формированию участников лиг принимает Российский футбольный союз.