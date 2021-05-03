Тюменская область выиграла бронзу II этапа V летней Спартакиады молодежи России по дзюдо

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

В минувшие выходные, 1 и 2 мая, в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" состояся II этап спортивных соревнований V летней Спартакиады молодежи (юниорская) России по дзюдо.

В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов 2002-2004 г.р. Уральского федерального округа. Борьба на татами состоялась в 16 весовых категориях – 8 у юниоров и 8 у юниорок.

Сборная Тюменской области выступила в 12 весовых категориях (от 48 до 100 кг) и по сумме личных результатов заняла 3 место. Золотые награды выиграла команда Свердловской области, вторыми стали спортсмены Челябинского региона.