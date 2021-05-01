Спортсмен из Тюмени завоевал Кубок Сочи по атлетическому бодибилдингу

Фото: Федерация бодибилдинга Тюменской области

Открытый турнир по бодибилдингу и фитнес-бикини "Кубок Сочи-2021" состоялся 29 апреля, он проходил в поддержку программы "Спорт против наркотиков" и собрал сильнейших атлетов со всей России. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Тюменской области.

Феноменальный результат показал тюменец Альфред Бикшанов. Он стал чемпионом в категории "Атлетический бодибилдинг" среди мужчин.

"Ну вот теперь я могу сказать точно: сезон закрыт. Закрыл красиво, забрав первое место. Не смог бы спать спокойно, если бы не привёз в Тюмень медаль или кубок из Краснодарского края. Обратился к тренеру Александру Перминову, он дал точный план, что нужно сделать, на соревнованиях контролировал, помогал и вот итог. Первый на Кубке Сочи. Я ещё не осознал, что победил", - поделился Альфред Бикшанов в своем Instagram после окончания турнира.

Также в соревнованиях приняли участие прекрасные тюменки Ксения Шашкова и Елена Прыгунова. В категории "Бодифитнес 163+ см" Ксения заняла четвертое место. Елена стала 14-ой в категории "Фитнес-бикини 163 см".

"Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь! Прежде всего, хочу сказать всем огромное спасибо за внимание и поддержку. Мой первый, весенний сезон окончен. Без медалей, без топовых мест, но зато какой он дал мне толчок, как он меня замотивировал и настроил топить дальше. Обещаю, осень будет "огонь". Вы же знаете, что я так просто не сдамся", - выразила свой позитивный настрой в Instagram Елена Прыгунова.

Федерация бодибилдинга Тюменской области поздравляет спортсменов с выступлением на соревнованиях высокого уровня, достижениями и полученным опытом!