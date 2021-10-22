Впервые в России прошел Фестиваль детского фитнеса и бодибилдинга

Фото: Афиша Тюмень

Фестиваль детского фитнеса состоялся в Тюмени в ДК "Нефтяник" в рамках чемпионата России по бодибилдингу. Юные участники соревнования 21 октября показали свои возможности, приехав из разных уголков нашей страны: от Челябинской области и Пермского края до Санкт-Петербурга.

Соревнования проводились в разных возрастных категориях. Так, за кубки по бодибилдингу в номинации "Атлетические мальчики" поборолись юноши от 7 до 11 лет и от 12 до 14 лет, а также мальчики в категории "Фитнес-юноши". Девочки боролись за победу в номинации "Фитнес-девочки", возрастные категории: от 6 до 7 лет, от 8 до 9 лет, от 10 до 11 лет, от 12 до 13 лет и от 13 до 14 лет.

Праздник начался с выступления вокально-инструментального ансамбля "Дива". После музыкального старта на сцене с приветственным словом выступили директор департамента по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике администрации города Тюмени Сергей Борисевич, директор департамента культуры администрации города Тюмени Ирина Алексеева, президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский и председатель Федерации бодибилдинга Тюменской области, главный судья чемпионата Наталья Проскурякова.

"Мы любим этот спорт. И сегодня дети – это очень символично – начинают соревнования. Некоторые из них, а может многие из них, а может и все, через некоторое время станут великими чемпионами. У нас уже есть примеры: чемпионы мира переходили во взрослые номинации, и им аплодировал весь мир. Мне бы очень хотелось пожелать, чтобы сегодня для детей был настоящий праздник. Праздник спорта, души и эмоций!", – выступила с напутственными словами Наталья Проскурякова.

Первыми на сравнительную линию вышли мальчики от 7 до 11 лет, за ними выступили девочки и мальчики 6-9 лет с танцевальными номерами. Концерт вобрал в себя множество интересных образов и музыкальных подборок. Так, ДК "Нефтяник" увидел юные версии Агента 007, капитана Джека Воробья, озорной Пеппи Длинный чулок, Чудо-женщины, Харли Квинн, Домовёнка Кузи и многих других известных персонажей.

Тяжёлые минуты ожидания и выступления детям помогло скрасить мороженое от партнёра мероприятия "Пашуня". Сладкий подарок получил каждый участник соревнований. Натуральное мороженое приготовлено из сочных бананов и не содержит сахара, молока и химических добавок.

Победителями в категориях стали:

- Золото среди мальчиков от 7-11 лет досталось Льву Попову (Иркутская область);

- В категории "Фитнес-юноши" победил Павел Капустин (Алтайский край);

- Золото среди самых маленьких участниц 6-7 лет забрала Маргарита Лыгова (Пермский край);

- В номинации "Фитнес-девочки 8-9 лет" победила Кристина Дубина (Пермский край);

- Номинацию "Атлетические мальчики 12-14 лет" выиграл Михаил Духарев (Иркутская область);

- В категории девочек 10-11 лет лучшей стала Людмила Петрова (Республика Крым);

- Ульяна Касова (Санкт-Петербург) забрала золото в категории девочек 12-13 лет;

- В номинации "Фитнес-девочки 13-14 лет" абсолютным чемпионом стала Дарья Ханжина (Пермский край).

Завершилось мероприятие гала-номером с зажигательной песней, который отразил атмосферу праздника для детей и открытия чемпионата России по бодибилдингу.

Чемпионат продолжается. Участников и зрителей ждёт много интересного и увлекательного: 22 октября состоится первенство России, 23 и 24 октября спортсмены поборются за чемпионство. Также на протяжении всего чемпионата всех желающих ждёт выставка спортивного питания и одежды, а также мастер-классы и автограф-сессии звёзд российского и мирового бодибилдинга.