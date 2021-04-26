Тюменцы завоевали только "золото" на Кубке России по бодибилдингу

Кубок России проходил в Краснодаре с 23 по 25 апреля. Делегация Тюменской области продемонстрировала впечатляющие результаты и вернулась домой с медалями и кубками.
Главные достижения:
Артём Терентьев - 4-х кратный абсолютный чемпион России среди юниоров и 3-х кратный абсолютный чемпион России среди мужчин!
Долгожданное "золото" в категории "Велнес-фитнес" среди женщин до 166 см - Арина Михайлова из 27 участниц!
Ольга Хасанова подтвердила статус чемпионки в категории фитнес-бикини до 172 см из 37 участниц и стала 2-х кратной чемпионкой России!
Финалисты:
В категории "Атлетик" среди мужчин выше 180 см почетное четвертое место досталось Михаилу Третьякову, выполнил норматив КМС!
Альфред Бикшанов занял 6 место в "Атлетическом бодибилдинге" из 29 участников в категории.
Антон Бронников в категории "Дебют пляжный бодибилдинг" 179 см - 6 место!
По словам организаторов, это самый масштабный турнир за последние годы - более 1000 участников!
Тюменские спортсмены в очередной раз показали высокий уровень подготовки и вернулись домой с почетным званием чемпионов.
Командное почетное 6 место из 62 регионов страны!
1. Санкт-Петербург 84.0
2. Красноярский кр 72.0
3. Москва 70.0
4. Челябинская обл 64.0
5. Свердловская обл 59.0
6. Тюменская обл 57.0
Желаем им дальнейших успехов в спорте!
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