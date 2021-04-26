Тюменцы завоевали только "золото" на Кубке России по бодибилдингу

Фото: Федерация бодибилдинга Тюменской области

Кубок России проходил в Краснодаре с 23 по 25 апреля. Делегация Тюменской области продемонстрировала впечатляющие результаты и вернулась домой с медалями и кубками.

Главные достижения:

Артём Терентьев - 4-х кратный абсолютный чемпион России среди юниоров и 3-х кратный абсолютный чемпион России среди мужчин!

Долгожданное "золото" в категории "Велнес-фитнес" среди женщин до 166 см - Арина Михайлова из 27 участниц!

Ольга Хасанова подтвердила статус чемпионки в категории фитнес-бикини до 172 см из 37 участниц и стала 2-х кратной чемпионкой России!

Финалисты:

В категории "Атлетик" среди мужчин выше 180 см почетное четвертое место досталось Михаилу Третьякову, выполнил норматив КМС!

Альфред Бикшанов занял 6 место в "Атлетическом бодибилдинге" из 29 участников в категории.

Антон Бронников в категории "Дебют пляжный бодибилдинг" 179 см - 6 место!

По словам организаторов, это самый масштабный турнир за последние годы - более 1000 участников!

Тюменские спортсмены в очередной раз показали высокий уровень подготовки и вернулись домой с почетным званием чемпионов.

Командное почетное 6 место из 62 регионов страны!

1. Санкт-Петербург 84.0

2. Красноярский кр 72.0

3. Москва 70.0

4. Челябинская обл 64.0

5. Свердловская обл 59.0

6. Тюменская обл 57.0

Желаем им дальнейших успехов в спорте!