МФК "Тюмень" сыграет с самарским клубом "Динамо"

Фото пресс-службы МФК "Тюмень", источник: vk.com/minifktyumen

МФК "Тюмень" проведет матчи 17 тура Париматч-Суперлиги в Самаре. Там 17 и 18 апреля тюменские футболисты сыграют с местным "Динамо".

Игры пройдут примерно через месяц после финала Кубка России, в котором победила команда "Газпром-Югра". В предыдущем туре "Тюмень" встречалась с "Синарой" из Екатеринбурга. Кроме того, в апреле Артём Антошкин, Сергей Абрамович, Иван Милованов в составе сборной России выступали в отборочных матчах чемпионата Европы-2022 против сборных Армении и Грузии. Российские мини-футболисты набрали максимальные 18 очков в турнирной таблице группы 2 и досрочно обеспечили себе участие в финальном турнире ЕВРО-22 в Нидерландах.

В турнирной таблице Париматч-Суперлиги "Тюмень" расположилась на 4-м месте с 48 очками. Было сыграно 28 матчей, из них половина увенчались победами, 8 – проигрышами, 6 – ничьей.

"Динамо Самара" находится на 5-й строке. Клуб провел 30 игр, из которых в 13 победил, в 13 – проиграл. На счету соперника 43 очка. За соперников будет играть воспитанник тюменского мини-футбола Евгений Мурашов, который третий сезон выступает за МФК "Динамо Самара".

"МФК "Тюмень" в особом представлении не нуждается. Эта команда не имеет слабых мест, она опытна и сильна во всех футбольных аспектах, славится своим бойцовским настроем и прекрасной физической подготовкой. С "Тюменью" "Динамо Самара" встречалась много раз, и мы понимаем, что добиться успеха в игре против такого сильного противника можно только играя на пределе своих возможностей. Уверен, что тюменские футзалисты и тренеры горят желанием дать нам бой", - прокомментировал Евгений Мурашов.

В тюменском клубе также отмечают, что поединки с "Динамо Самара" будут не из простых. Заключительный тур регулярного чемпионата тюменцы проведут на родной площадке 8 и 9 мая. Соперником выступит "Новая генерация" из Сыктывкара, пишет "Вслух.ру".