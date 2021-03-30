Первенство УрФО по гребному слалому принесло медали тюменцам

В Нижнем Тагиле с 24 по 27 марта состоялось Первенство Уральского федерального округа по гребному слалому среди юниоров и юниорок до 24 лет. Команда Тюменской области выступила очень уверенно и завоевала шесть золотых и две серебряных медали.

В соревнованиях участвовали три субъекта РФ, честь тюменского региона защищали четыре спортсмена постоянного состава ГАУ ТО "Областная спортивная школа олимпийского резерва" и 5 спортсменов сборной команды Тюменской области под руководством тренера Сергея Александровича Токмакова.

В категории С-1ж лучшей стала Злата Полуэктова. В категории К-1ж тюменки заняли на пьедестале сразу два места: золото на счету Марии Константиновой, серебро выиграла Мария Соколова. В категории С-1м первое место занял Антон Сироткин.

Отлично выступили наши спортсмены и в парных, и в командных дисциплинах. В миксе С-2 Злата Полуэктова и Антон Сироткин выиграли золотые медали. Мария Константинова, Мария Соколова и Злата Полуэктова стали лучшими в дисциплинах 3хК-1ж и 3хС-1ж. А в категории 3хС-1 среди юниоров второе место заняли Антон Сироткин, Даниил Богомолов и Никита Богомолов.