В Тюмени откроется фитнес-клуб сети World Class

В Тюмени первым арендатором бизнес-центра, который намерены возвести возле ЦУМа, станет федеральная сеть фитнес-клубов World Class.

"Площадь, отведенная под занятия фитнесом, составит около 3 тысяч квадратных метров, на ней расположатся тренажерный зал, 25-метровый бассейн с тремя дорожками, душевые и хаммам, — рассказал заместитель генерального директора ЦУМа по строительству Андрей Глазунов. — World Class — это стандарт качества, поэтому все должно быть на высшем уровне. Сейчас укрепляем грунт, проводим подготовительные работы для устройства монолитного каркаса и усиления конструкций существующего паркинга, также особое внимание уделяем дизайн-проекту”.

Первых посетителей в бизнес-центре ЦУМа фитнес-клуб примет уже в 2023 году.

World Class — одна из самых известных и крупных российских фитнес-сетей, оперирующая собственными и франчайзинговыми клубами в 7 странах и 37 городах. Большая часть из них расположена в России, Казахстане и Киргизии. Также клубы сети работают в Монако, Турции, Грузии и Белоруссии.